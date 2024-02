Inter, la Champions arricchisce le casse del club

Inter, nuovo innesto di capitale nelle casse del club: i nerazzurri hanno incassato più di 100 milioni dall’ultima Champions League

Arrivano notizie positive per l’Inter sul fronte economico. La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2022/23, elencando i ricavi dei vari club con i premi dalla Champions League, Europa League e Conference League. Balzo in avanti per il club nerazzurro, che è la squadra italiana ad incassare di più. Si tratta di oltre 101 milioni di euro che entrano nelle casse societarie. Ecco le cifre riportate da Calcio e Finanza.

Di seguito il dettaglio della divisione dell’incasso dell’Inter:

Partecipazione: 15,64 milioni

Ranking storico: 15,918 milioni

Market Pool: 10,573 milioni

Bonus risultati: 10,026 milioni

Ottavi di finale: 9,6 milioni

Quarti di finale: 10,6 milioni

Semifinali: 12,5 milioni

Finale: 15,5 milioni

Aggiustamento: 0,932 milioni

Per quanto riguarda le altre squadre: entrano 85 milioni di euro nelle casse del Milan, 77 per il Napoli e 56 per la Juve. Solo 4 club, oltre a quello nerazzurro, hanno superato i 100 milioni nella scorsa stagione: si tratta di Manchester City (135 mln), Real Madrid (118 mln), Bayern Monaco (108 mln) e PSG (101 mln).

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM