Inter, parla l’agente di Lautaro: «Non andrà via. Vuole restare altri 10 anni»

Inter, parla l’agente di Lautaro: Non ha mai avuto intenzione di andare via da Milano. Il suo obbiettivo è restare nerazzurro per 10 anni»

Com’era già facilmente prevedibile, Lautaro Martinez, non ha nessun’intenzione di lasciare l’Inter. A dare la conferma definitiva è l’agente dell’attaccante, Beto Yaque, che in un’intervista rilasciata a Fcinternews ha parlato del futuro del giocatore. L’agente ha raccontato di come sia stato importante per la stabilità di Lautaro trovare un proprio spazio in squadra:«Lui è sempre stato felice di giocare all’Inter. però è naturale che quando un calciatore quando non gioca sia un po’ agitato. Probabilmente è perché lui sentiva sempre pronto e sicuro di poter entrare in partita. Ma ora che è riuscito a trovare un suo spazio si è tranquillizzato molto. È di stare a Milano e spera in 2019 fortunato sia per sé stesso che per l’Inter».

Yaque ha poi smentito in modo assoluto tutte le voci che volevano il calciatore vicino al Betis:«Lautaro ha un contratto di 5 anni con i nerazzurri. Oltretutto si trova molto bene con la squadra e con la società quindi è sicuro che resterà a Milano – e aggiunge – Poi c’è anche da dire che lui non ha mai preso in considerazione di chiedere la cessione. Sentiva sì l’esigenza di giocare di più, ma percepiva e percepisce tutti i giorni l’affetto e la fiducia tutti: tifosi, società e compagni. Quindi ripeto che lui non ha mai avuto nessuna intenzione di lasciare l’Inter. Anzi il suo obbiettivo è quello di restare attaccante all’Inter per i prossimi 10 anni ».

L’agente conclude l’intervista aggiungendo qualche nome alla lista dei club interessati a Lautaro ma confermando comunque che non ci sarà nessun addio a Milano:«Devo dire che molti club si sono interessati a Martinez. Ma comunque nulla di ufficiale e concreto, anche perché non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte dell’Inter. Ma ho ricevuto delle telefonate da parte di qualche intermediario da Siviglia e Valencia, ma penso fosso più che altro un modo per tastare il terreno. Ma da questo alla fattibilità che la cosa si concretizzi ce ne passa. Anzi posso proprio dire che è impossibile».