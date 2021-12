Inter, Inzaghi: «Crescita continua, ma la sosta arriva al momento giusto»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Salernitana: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la bella vittoria ottenuta dall’Inter contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Queste partite sulla carta sembrano semplici ma non è così, i ragazzi sono stati bravissimi per come l’hanno interprettata nonostante avessi fatto alcuni cambi. Dobbiamo continuare così, giocarci l’ultima gara contro il Torino e stringere i denti perchè manca davvero poco alla sosta».

CRESCITA – «La nostra è una crescita continua, abbiamo sempre giocato un ottimo calcio anche all’inizio. Probabilmente con la Champions abbiamo lasciato qualche punto per strada ma siamo stati bravi a non abbatterci e a recuperare. Adesso siamo in testa, vogliamo restarci e sappiamo che dobbiamo continuare così».

LIVERPOOL – «Il Liverpool insieme al City e al Bayern era una delle squadre da evitare, ma bisognerà vedere come arriveremo agli ottavi, la condizione e gli infortuni. Noi volevamo giocarci questa gara, vedremo poi che partita sarà nonostante le insidie siano tante. Ora però tutte le attenzioni vanno al campionato».

SOSTA – «Chiaramente siamo in un ottimo momento, ma questi ragazzi non si sono mai fermati. È giusto che si giochi quest’ultima partita e poi ci sarà un rompete le righe perchè stiamo spendendo molte energie fische ma soprattutto mentali».

CALENDARIO – «Andata diversa dal ritorno? Vedendo come è andata avrei voluto il tradizionale. Penso siamo gli unici in Europa ad avere un calendario così. Non sarà semplicissimo perchè avremo anche la gara di Coppa Italia e la Supercoppa. Avremo tanti scontri diretti subito».

