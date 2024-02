Inter, Inzaghi: «Vi svelo il nostro obiettivo in Champions League»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di domani contro l’Atletico

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match di domani contro l’Atletico Madrid. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sarà una partita complicata, non servo io a presentare l’Atletico Madrid. Simeone è un grande allenatore, ha vinto tantissimo e la sua squadra gioca un ottimo calcio, e palleggia molto di più rispetto al passato. Servirà la migliore Inter. Il nostro obiettivo? Abbiamo rispetto di tutte le squadre impegnate in Champions League, l’anno scorso abbiamo vissuto serate fantastiche e abbiamo l’obiettivo di volerle ripetere. Affrontiamo un avversario in salute, con un grandissimo allenatore, che è stato mio compagno di squadra alla Lazio».