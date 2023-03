Inter, Inzaghi: «Spezia avversario duro, Skriniar out. Lukaku e Brozovic...»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in vista del match di campionato contro lo Spezia, in programma domani

COSA SI ASPETTA – «Una partita difficile, contro una squadra che ha un obiettivo ben preciso per il quale sta lottando. Ha cambiato allenatore, viene da due pareggi di fila: bisognerà interpretare la partita nel migliore dei modi, facendo le cose semplici».

LUKAKU – «Sappiamo il suo valore, è venuto da un periodo problematico e adesso sta dando ottimi segnali. Si allena nel migliore dei modi ogni giorno, ha fatto un gol importante col Porto e vogliamo che continui ad alzare la condizione».

INFORTUNATI – «Dimarco bene, è convocato. Correa ha fatto un lavoro parziale in gruppo, però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo, speriamo che al rientro da La Spezia possa unirsi con noi. Vediamo».

COME STA BROZOVIC – «Sta lavorando molto bene, sono soddisfatto. Ha fatto degli ingressi in campo buonissimi, per esempio col Porto e col Lecce. Di giorno in giorno la sua condizione migliorerà sempre e tornerà a essere il giocatore che siamo abituati a conoscere».