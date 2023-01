Inter, Inzaghi torna sul Monza: «Quello che è successo sabato lo ha visto tutto il mondo»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine della vittoria in Coppa Italia contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni

MONZA – «Penso che quello che è successo sabato è stato visto da tutto il mondo. Oggi abbiamo fatto una gara discreta e poi abbiamo preso all’unico tiro in porta il gol. Sono soddisfatto però mi sarei evitato tranquillamente 120 minuti, ma questo è il calcio».

INFORTUNATI – «Abbiamo avuto qualche problemino con qualche giocatore. Adesso siamo concentrati su sabato. Mancano tre giorni fino a sabato, cercheremo di monitorare i giocatori infortunati per averli disponibili subito».

CAMBI – «Per quanto riguarda i cambi dipende dal risultato, sennò è facile per tutti prevedere prima. Quelli che hanno giocato hanno dato ottime risposte. Il percorso in Champions è stato ottimo, in campionato abbiamo perso punti ma mancano tante partite».

LUKAKU – «Romelu è un giocatore per noi importantissimo. Ha avuto un inforutnio che per lui in carriera è una cosa nuova. Dopo il Mondiale era rientrato nel migliore dei modi, ma poi è tornata questa problematica infiammatoria che ha. Per noi è un valore aggiunto. Se ci fosse stato anche prima oggi saremmo più avanti in campionato».