Juventus, Allegri: «Non posso dire niente ai ragazzi. Perdere fa male»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset dopo la Supercoppa contro l’Inter. Le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta della Supercoppa contro l’Inter. Le parole del tecnico della Juventus:

SCONFITTA – «È stata una partita vera, era un buon test per noi. I ragazzi hanno fatto una bella partita: il calcio sembra l’abbia inventato il diavolo e a 5 minuti dalla fine abbiamo commesso l’ingenuità. Potevamo evitare i due gol e segnare i primi minuti. La squadra ha giocato bene tecnicamente, non si può dire niente ai ragazzi. La sconfitta così brucia: perdere fa male, deve farci venire la rabbia per campionato, Coppa Italia e Champions».

CARATTERE – «Questa è la dimostrazione che c’è unità di intenti. Sono contento della prestazione di Rugani. Nonostante l’ingenuità finale Alex Sandro è tornato ai suoi livelli. Ora torneranno gli squalificati, ma sabato abbiamo l’Udinese che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi»

DYBALA – «Siccome abbiamo rischiato nelle partite precedenti di farlo giocare più gare e non era in grado di farne una dietro l’altra, visto che c’era la possibilità dei supplementari aveva 60′. O li faceva prima o li faceva dopo. I ragazzi hanno iniziato timorosi, poi abbiamo preso fiducia e creato occasioni»

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24