Inter, Inzaghi: «Volevamo vincere a tutti i costi»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus

PARTITA – «Abbiamo incontrato una squadra forte, che ha giocato da Juve. Ci ha creato non tante difficoltà e noi siamo stati bravi, la vittoria è meritata».

PRIMO TROFEO – «Loro sono sempre stati dentro la partita, anche se ci hanno lasciato palleggio. Batterli non è mai facile. Il primo trofeo all’Inter davanti ai tifosi mi da molta soddisfazione».

SANCHEZ E I CAMBI – «Tutti volevano giocare dall’inizio. Gagliardini domenica è stato tra i migliori in campo e oggi non è entrato. Io devo fare delle scelte di volta in volta. Sanchez e Correa sono entrati bene, ma Dzeko e Lautaro han fatto anche loro bene. Noi volevamo vincere a tutti i costi, erano 12 anni che l’Inter non vinceva la Supercoppa, era passato troppo tempo».

