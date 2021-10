Inter Juventus, Materazzi: «Speriamo che Cuadrado non si tuffi»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta del Derby d’Italia di domenica sera

In un’intervista concessa a Gazzetta.it, l’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha parlato del tanto atteso match di domenica sera tra i nerazzurri e la Juventus.

JUVENTUS – «Sembra una squadra di Conte… La loro solidità comunque è sempre stata soprattutto in difesa. Se siamo campioni d’Europa lo dobbiamo anche a Chiellini e Bonucci».

DOVE SI DECIDE INTER JUVE – «Credo a centrocampo. Quello dell’Inter si fa preferire, ma loro ora sono molto quadrati e come al solito a Milano ci tengono a fare bene. Anche perché in uno stadio come San Siro non giocano spesso. Sanno che se fanno bene rientrano in corsa per lo scudetto».

CHIELLINI E CUADRADO – «Giorgio è Giorgio. Cuadrado ormai è una garanzia. Speriamo che non si tuffi… E che nel caso l’arbitro non abbocchi di nuovo».

