Inter-Juventus, prima partita da ex per Marotta

L’ad nerazzurro, ex bianconero, si appresta a vivere il suo primo Inter-Juve da ex. A Torino 14 trofei, ma ora la realtà è a Milano

Gara speciale quella di domani sera per Beppe Marotta. Inter-Juventus ha sempre il suo fascino, soprattutto se la vivi da ex come farà proprio l’ad. Un grande matrimonio in bianconero, con 14 trofei nazionali vinti, finito circa sei mesi fa con una lettera che ha di fatto cambiato i piani delle due dirigenze. Se alla Juventus è stato fatto un restyling dopo anni vincenti, all’Inter c’era bisogno di esperienza in una società che deve ripartire.

Ripartirà proprio da Marotta quindi l’Inter, con l’ad che subito si è trovato ad affrontare uno dei casi più spinosi degli ultimi anni, ovvero la questione legata a Mauro Icardi. Tutto sembra rientrato nella norma, con Marotta che ha svolto il suo ruolo alla grande e si prepara a vivere una nuova vita in nerazzurro.