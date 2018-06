Inter-Juventus: derby d’Italia che ha infiammato anche il mercato

Inter-Juventus e una rivalità che oltrepassa i confini del campo per approdare anche sul mercato, dove le due società sono spesso state protagoniste di clamorosi scambi

L’ultima e clamorosa notizia è quella che riguarda un possibile scambio tra Icardi e Higuain. Un’ipotesi che, qualora si concretizzasse, accenderebbe ancora di più il celebre derby d’Italia Juventus-Inter. Tuttavia nel corso degli anni le due società si sono rese protagoniste di diverse trattative di mercato. Diversi i giocatori che hanno traslocato da una città all’altra, con esiti però molto spesso altalenanti. Infatti nella maggior parte dei casi la fortuna ha arriso a chi si vestiva di bianconero, per voltare bruscamente le spalle a chi invece quei colori li abbandonava.

In principio furono Bonisnegna e Anastasi a fare le valigie e a scambiarsi di posto. Il Boninba andò a Torino per vincere due scudetti e una coppa Uefa, Anastasi invece deluso molto in nerazzurro. Arrivando poi a tempi più recenti, nel 2004 la società di Massimo Moratti si privò del futuro campione del mondo Fabio Cannavaro per ricevere in cambio l’acerbo portiere Carini. Infine come dimenticare la trattativa tra Vucinic e Guarin, che venne fatta saltare dalla furia dei tifosi interisti che si opposero fermamente a quella che sembrava potesse rivelarsi l’ennesima beffa.