Inter, l’agente di Karamoh: «Se torna? Dipende tutto da Keita»

L’agente Oscar Damiani, rappresentante del francese Yann Karamoh in prestito al Bordeaux, ha parlato del possibile ritorno del suo assistito

Per un Politano che segna e convince, c’è un Keita che ancora non riesce ad ambientarsi nel mondo nerazzurro. E pensare che tutto sembrava volgere a suo favore dopo l’infortunio di Icardi nelle prime partite e la promozione del senegalese a falso nueve. L’ex Lazio non è però riuscito a incidere, non riuscendo a firmare né gol né assist. E con il ritorno del capitano nerazzurro in campo, a Keita sono rimasti solo pochi scampoli di partita. Una situazione non semplice visto anche l’esborso che l’Inter dovrà effettuare in caso di riscatto: si parla di cifre vicine ai 40 milioni. Senza contare che in Francia, il giovane Karamoh sarà pronto a riprendersi il posto abbandonato a fine agosto.

Yann Karamoh, in prestito al Bordeaux, sta vivendo momenti altalenanti in Ligue 1. Spesso relegato in panchina, ha saputo regalare anche qualche gioia ai suoi tifosi. Oscar Damiani, il suo agente, ha parlato di un suo possibile ritorno all’Inter. Con il francese legato a filo doppio proprio a Keita Baldé: «È molto legato alla società nerazzurra. Sta facendo bene al Bordeaux dove comunque c’è tanta concorrenza. Tanto dipenderà da cosa deciderà di fare l’Inter con Keita: in caso di mancato riscatto potrebbe tornare Karamoh».