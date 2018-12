Inter, il ritorno di Karamoh! Quante risate ad Appiano Gentile – VIDEO

L’esterno dell’Inter in prestito al Bordeaux Yann Karamoh ha fatto visita ai suoi ex compagni al centro sportivo prima della sfida all’Udinese

Per un Perisic che continua a non brillare, c’è un Karamoh che esplode in Francia. Dopo la super prestazione contro il PSG, l’esterno francese ha replicato in Europa League contro il Copenhagen firmando un assist da urlo. Quest’oggi, il giocatore nerazzurro in prestito al Bordeaux, ha approfittato di un momento di pausa per raggiungere i suoi ex compagni ad Appiano Gentile. Il tutto documentando i suoi spostamenti su Instagram. Prima il viaggio in macchina verso il centro sportivo, poi due stories con i compagni, Nainggolan disturbato nel sonno e Brozovic. Infine, Karamoh è stato anche invitato a San Siro per assistere alla gara dei nerazzurri contro l’Udinese, esultando al gol di Icardi e saltando sul coro «Chi non salta rossonero è!».