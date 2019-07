Inter, la parabola discendente di Icardi. Anche il gruppo non lo appoggia

Inter, la triste parabola discendente di Mauro Icardi. Da capitano e bomber e profilo ai margini del gruppo in procinto di salutare

La storia tra Mauro Icardi e l’Inter è ormai giunta agli sgoccioli. Prima le parole di Marotta con cui mette ufficialmente l’argentino sul mercato, poi l’allontanamento dal gruppo durante il ritiro di Lugano. Segnali inequivocabili. E pensare che Maurito e i nerazzurri, qualche tempo fa, erano più legati che mai. Una fiducia costruita a suon di gol, e culminata con l’assegnazione della fascia da capitano.

Poi, qualcosa si è rotto. L’arrivo alla procura di Wanda Nara ha destabilizzato la situazione, per il tipo di personaggio che è sempre stato l’ex moglie di Maxi Lopez. I famosi mal di pancia dell’attaccante, un ginocchio malandato ma non troppo, il rapporto con Spalletti. E la frittata è fatta. Anche il gruppo, ormai, non lo appoggia più. Il nuovo capitano Handanovic cita dei valori persi e da recuperare, il riferimento è chiaro. È un triste epilogo della storia tra l‘Inter e Icardi.