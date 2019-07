Inter, la squadra di Conte scende in campo per il primo test dell’estate contro il Lugano: ecco la reazione dei tifosi

(dal nostro inviato) – Primo test amichevole dell’estate per l’Inter, prima uscita per Conte da allenatore dei nerazzurri. L’occasione è l’amichevole contro i padroni di casa del Lugano nel corso del ritiro nella località svizzera.

Priva di Icardi e di Nainggolan, la formazione nerazzurra è scesa in campo pochi istanti prima del calcio d’inizio. Tra gli applausi del pubblico presente sugli spalti, per non perdersi il battesimo della nuova Inter. I più convinti dei quali all’indirizzo di Handanovic e proprio di Conte.