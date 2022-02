Inter, l’attacco si è inceppato: Dzeko e Lautaro non fanno più male

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inter, Lautaro e Dzeko vivono un momento no: la coppia d’attacco nerazzurra di Inzaghi non fa più male come prima

Dzeko e Lautaro Martinez non segnano insieme, nella stessa partita, dal 2 ottobre a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sono passati quattro mesi ed è stata un’altalena continua: prima un filotto di uno, poi la ripresa dell’altro. E, a questo proposito, ci sono alcuni numeri che fanno rumore e inducono a riflessioni: per tornare all’ultimo gol segnato da Lautaro in campionato bisogna risalire al 17 dicembre dell’anno passato, alla festa in casa della disastrata Salernitana, e da allora per il Toro sono arrivate cinque partite consecutive a secco.

E nel 2022, in Serie A, tra gli attaccanti nella rosa nerazzurra ha segnato soltanto Dzeko: è successo nell’altra rimonta perfezionata contro il Venezia, il 22 gennaio, giusto prima dell’ultima sosta. E la media gol assoluta si è così dimezzata: dai 2,5 delle prime 19 partite, siamo a 1,25 nel nuovo anno. Troppo poco, anche per l’Inter che ha più marcatori di tutta la Serie A: sedici. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.