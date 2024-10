Lautaro: «Sogno la Champions da capitano con l’Inter. Il gol più importante? Scelgo questo»

Le parole di Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano dell’Inter, sui suoi obiettivi in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito

Lautaro Martinez ha parlato a Icon Magazine dei suoi obiettivi con l’Inter.

PAROLE MESSI- «Per me è un onore che il più grande giocatore di tutti tempi pensi questo. Sono molto felice per essere tra i canditati. Penso che sia il riconoscimento a una grande stagione con la mia Nazionale, avendo vinto la Coppa America, e con l’Inter, avendo conquistato lo scudetto della seconda stella e la Supercoppa italiana con l’Inter. E anche dal punto di vista personale: sono stato il miglior marcatore di entrambe le competizioni, eletto Mvp (miglior giocatore, ndr) della serie A».

CRESCITA PERSONALE– «Sono maturato come uomo e come calciatore di pari passo. Sono arrivato in Italia che ero un ragazzo di vent’anni e in questi sei anni sono diventato padre e marito. Questo mi ha permesso di crescere anche come calciatore, arrivando ad essere con grande orgoglio capitano dell’Inter».

GOL PIU IMPORTANTE- «Ne sceglierei due: quello dell’ultima finale di Coppa America e quello nel derby contro il Milan nella semifinale di Champions, la scorsa stagione».

RAPPORTO CON LA MODA- «Vivendo a Milano ormai da sei anni, non puoi non appassionarti alla moda. Penso di avere il mio stile, lo definirei casual ma mi piace cambiare di tanto in tanto e optare anche per l’alta sartoria. Cerco sempre nuovi spunti camminando per la città».