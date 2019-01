Inter, Lautaro suona la carica: «Dobbiamo vincere su ogni campo»

L’attaccante neroazzurro parla del feeling col capitano e carica l’ambiente in vista delle prossime gare

Il giorno dopo la cocente sconfitta dell‘Olimpico di Torino, con una prestazione gravemente insufficiente l’Inter mina la sicurezza del terzo posto in campionato. Fino a ieri l’obiettivo sembrava saldamente nelle mani dei neroazzurri. “El Toro” Martinez non si lascia però abbattere dal momento negativo della squadra, anzi carica i suoi compagni e racconta della ricerca del feeling col capitano Icardi.

Ai microfoni dell’emittente argentina Onda Cero Martinez ha dichiarato: «Con Mauro mi sono trovato bene, ci siamo trovati in varie situazioni di gioco, abbiamo pressato, siamo andati sui secondi palloni. La verità è che mi sono trovato bene con questo sistema di gioco, bisogna continuare a lavorare. Abbiamo provato a pareggiare l’incontro ma non ci siamo riusciti e alla fine è arrivata la sconfitta, poi giocare con un uomo in meno rende tutto più difficile».

L’attaccante argentino ha parlato anche del caso Perisic: «Il mercato disturba la squadra? L’Inter deve ritrovare subito la concentrazione senza far passare troppo tempo, è un grande club e deve andare su ogni campo per ottenere i 3 punti. Dobbiamo ribaltare la situazione».