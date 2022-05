Inter, Lautaro: «Tante voci sul futuro ma io sono contento qui»

L’attaccante dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo il trionfo in rimonta contro l’Empoli

PAZZA INTER – «Non so se chiamarla Pazza Inter ma dobbiamo essere più attenti su certe cose. Perché se non fai il 2 a 1 poi diventa difficile. Adesso dobbiamo aspettare la partita del Milan, hanno una gara in mano. Ora dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro. Dobbiamo preparare la testa e preparare la prossima partita perché sarà una finale da vincere»

FUTURO – «Sono contento qua, ci sono voci sempre, ma sono concentrato sul campo, sull’obiettivo campionato, mancano due partite importanti e per la finale di Coppa Italia, importante pure quella».