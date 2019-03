Inter-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vedere il match della 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Inter-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Domenica 31 marzo alle ore 20,30, allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i nerazzurri di Luciano Spalletti ospitano la compagine guidata da Simone Inzaghi. Inter terza in classifica con 53 punti e proveniente dalla vittoria nel derby contro il Milan; Lazio (45 con una partita in meno) in zona Europa e reduce dal successo interno sul Parma. Nella stagione in corso, le due squadre si sono affrontate già due volte: nella partita d’andata in campionato (vittoria nerazzurra per 3 a 0 all’Olimpico) e nei quarti di finale di Coppa Italia (successo biancoceleste a San Siro dopo i calci di rigore). Adesso è di nuovo Inter-Lazio: nerazzurri per rafforzare il terzo posto, biancocelesti per non perdere terreno dall’obiettivo Champions.

Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Inter-Lazio

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 31 marzo 2019

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni (sez. Bergamo)

Inter-Lazio, probabili formazioni

INTER – Spalletti non può contare sugli infortunati de Vrij e Martinez e non convoca

Icardi. Nerazzurri previsti in campo con Handanovic tra i pali, D’Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah (in vantaggio su Dalbert) in linea di difesa; in mezzo al campo, Gagliardini è favorito su Joao Mario dal 1′ per fare reparto con Brozovic e Vecino. In attacco, spazio al tridente formato da Politano, Keita e Perisic.

LAZIO – Simone Inzaghi, senza Radu, deve valutare le condizioni di Marusic, rientrato dalla Nazionale. In attacco, è ballottaggio tra Correa e Caicedo, con l’argentino momentaneamente favorito per far coppia con Immobile. Biancocelesti probabilmente in campo con Strakosha in porta, Luiz Felipe, Acerbi e Bastos in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic. In attacco, pronta la coppia formata da Correa e Immobile.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino, Gagliardini; Politano, Keita, Perisic.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

