Inter Liverpool, Moratti: «Quel doppio confronto del 1965...»

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha raccontato un aneddoto legato ad una sfida Inter-Liverpool: le sue parole

«La prima partita è stata a Liverpool, dove abbiamo perso 3-1. In un campo bellissimo, piccolo, con la gente scatenata che cantava benissimo ma contro l’Inter e l’Italia. Ci cantavano “Go back to Italy, go back to Mussolini”, con dei cori organizzatissimi. La squadra era molto spaventata e abbiamo perso male 3-1. Le inglesi erano fortissime in casa loro, ma fuori casa erano leggermente macchinose. In casa siamo partiti forte e abbiamo vinto 3-0», ha raccontato Moratti ai microfoni di Amazon Prime Video nel famigerato doppio confronto tra Inter e Liverpool nella Coppa dei Campioni del 1965.