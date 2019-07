Inter, lo United apre al prestito di Lukaku ma a una condizione: le ultime

Romelu Lukaku rimane uno dei grandi obiettivi della nuova Inter di Conte. Arriva un’apertura dal Manchester United?

L’Inter non molla Edin Dzeko e nemmeno Romelu Lukaku. Secondo Tuttosport, sarebbe arrivata una piccola apertura da parte del Manchester United.

Come è noto, l’Inter vorrebbe il giocatore in prestito biennale con obbligo di riscatto. Lo United non ha chiuso all’ipotesi prestito con obbligo però a patto che sia da 17 milioni, ovvero il peso a bilancio del belga nella prossima stagione.