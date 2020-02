Inter Ludogorets, Barella guiderà una squadra tutta italiana

Inter Ludogorets, Nicolò Barella guiderà una squadra tutta italiana. Cinque italiani in campo nel match di questa sera

Padelli tra i pali per la sesta gara consecutiva. Esposito andrà in panchina, ma comunque Barella guiderà una squadra tutta italiana. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista ex Cagliari guiderà una squadra con soli cinque stranieri, anche se bisognerà sciogliere diversi dubbi di formazione. In attacco, invece, non ci sono dubbi: Sanchez verrà affiancato da Romelu Lukaku, che farà gli straordinari.