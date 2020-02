Inter, Lukaku: «Ibra grande campione. Ho sempre sognato di giocare qui»

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku è carico in vista del derby di Milano. Ecco le sue parole sul suo ex compagno Ibrahimovic

Ibrahimovic, il sogno di giocare nell’Inter e la voglia di far bene nel derby. Romelu Lukaku non vede l’ora di scendere in campo nella stracittadina, ecco le sue parole ai microfoni di Tiki Taka: «È un campione, lo rispetto. A Manchester mi potevo allenare ogni giorno con lui, per me era la cosa più bella. È sempre stato un sogno giocare nell’Inter. La prima finale che ho visto da bambino è stata Inter-Lazio, avevo l’ambizione di giocare in Italia».