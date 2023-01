Inter-Lukaku, tempo scaduto: ritorno al Chelsea sempre più deciso

Romelu Lukaku è tornato in estate all’Inter ma non è quello di due anni fa, il belga ancora fermo e l’Inter ora ha terminato la pazienza

Dopo l’ingresso a partita in corso contro il Monza e la condizione ancora da ritrovare, l’attaccante si è fermato ancora per una lieve infiammazione al ginocchio. Salterà la sfida di questa sera in Coppa Italia contro il Parma e avrà poche occasioni per provare a convincere l’Inter a confermarlo anche la prossima stagione. I bonus sono finiti e il tempo sta per scadere, il suo ritorno al Chelsea a oggi è sempre più certo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.