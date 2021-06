Inter, Marotta: «Bellerin e Lazzari ci interessano. Su Sensi e Hakimi...»

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento a Rimini che ha dato il via al calciomercato: le sue parole

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento a Rimini che ha dato il via al calciomercato. Le sue parole riportate da TMW.

HAKIMI E LAUTARO – «Stiamo per chiudere l’operazione Hakimi fatta in modo egregio da Piero Ausilio. Lo facciamo con grande sofferenza per dare ossigeno, continuità e stabilità al club. Questo non vuol dire che non potremo lottare per i grandi traguardi, attraverso la creatività sul mercato. L’operazione Hakimi ci farà affrontare tutto con tranquillità. Al momento nessuno vuole andarsene e spero che si possa confermare tutto il gruppo. Abbiamo iniziato un confronto con Lautaro Martinez per il rinnovo».

BELLERIN E LAZZARI – «Sono interessanti, ma agiremo con tranquillità. Non possiamo fare investimenti pesanti e agiremo con creatività, cercando di cogliere le opportunità. Tanti club non potranno spendere praticamente niente. La gestione amministrativa è importantissima».

SCAMBIO DRAGOWSKI SENSI – «La possibilità esiste, vedremo cosa offrirà il mercato, senza fare pazzie».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24