Inter, Marotta: «Icardi rimane con noi. Godin? Non ce lo faremo scappare»

L’ad dell’area sportiva dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del possibile arrivo di Godin e del rinnovo di Icardi

Nel pre-partita di Inter–Sassuolo, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato ai microfoni di Dazn il possibile arrivo di Godin a costo zero e del rinnovo di Icardi. Ecco le sue parole: «Il rinnovo di Icardi? E’ un rinnovo discusso per voi, queste cose sono nelle dinamiche del calcio. Non c’è alcun dubbio che lui rimanga qui, noi siamo contenti di lui e viceversa. Resta solo quando mettere le firme sul contratto. Godin? Sono tanti giocatori che ci cercano ed è nostro compito quello di non farcelo scappare. Non nascondo che Godin rappresenta quel profilo che andiamo a cercare. Godin è un giocatore che si svincolerà a fine stagione e c’è ampia disponibilità da parte nostra».