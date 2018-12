Nel corso della cena di Natale dell’Inter, è stato intervistato Beppe Marotta per commentare le parole di Nedved e il rinnovo di Icardi

Poco prima della cena di Natale dell’Inter questa sera, il neo ad dell’Inter, Beppe Marotta, è stato intervistato da Sky Sport. Ecco quanto dichiarato nel corso dell’intervista: «Mi trovo in un habitat naturale per me, una società che è fatta di strutture di grande spessore. L’inserimento sta avvenendo nel migliore dei modi. Nedved? E’ un argomento chiuso. Il rinnovo di Icardi? In premessa dico che Ausilio nei mesi scorsi ha affrontato un incontro con loro nel corso del quale è stata presentata un’offerta ma non ritenuta congrua. Una trattativa del genere deve avere dei connotati di riservatezza, noi ci teniamo in particolare modo. Siamo disponibili ad incontrarci soprattutto per un calciatore che merita il massimo rispetto. C’è la volontà reciproca di giungere alla conclusione.

«Offerta della Juve lo scorso anno? Niente di clamoroso. Ci sono delle modalità da rispettare e chiediamo più silenzio in pubblico. Non vogliamo enfatizzare troppo questa situazione. Skriniar? Dico che sono dinamiche consuetudinarie in una società di calcio. La rosa è composta da molti giocatori e ci sono delle linee guida da rispettare. Il mio regalo ai tifosi dell’Inter? Una grande voglia di far bene e una grande passione. Voglio raggiungere un traguardo importante da realizzare velocemente».