Inter, Marotta suona la carica: «I top player arriveranno a giugno»

L’amministratore delegato all’area sportiva dell’Inter, Giuseppe Marotta, annuncia l’arrivo di top player nel prossimo mercato estivo

L’amministratore delegato e uomo-mercato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla trasferta contro il Chievo. Ecco le parole del dirigente sulla sfida nel posticipo di campionato contro i clivensi: «Ci aspetta una partita difficile. Sappiamo che il Chievo dopo il cambio di panchina sta attraversando un buon momento di forma, nonostante i risultati». Il responsabile dell’area sportiva nerazzurra, inoltre, si è soffermato anche sulla possibilità di rinforzare la squadra durante la sessione di mercato invernale: «Non credo che arriverà qualcuno, come sapete il mercato di gennaio offre poco per disponibilità, e la rosa è comunque di buon livello. I propositi della società sono quelli di prendere giocatori per fare il salto di qualità, per aumentare la caratura della squadra. Se ci muoveremo, lo faremo nel mercato estivo. L’obiettivo dell’Inter è la qualificazione alla prossima Champions League, valorizzando le risorse oggi a disposizione di Spalletti». Marotta ha anche commentato il recente ricco rinnovo di contratto della Juventus con l’Adidas:«Quando siamo partiti nel 2010 i numeri erano diversi. Sono i risultati sul campo a fare la differenza. Senza, dal punto di vista commerciale, ci sono difficoltà, perché sono una diretta conseguenza».