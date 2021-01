Allo stadio San Siro, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2020/2021 tra Inter e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “San Siro”, Inter e Milan si affrontano nel match valido per i quarti di Coppa Italia 2020/21.

Sintesi Inter Milan 0-1 MOVIOLA

1′ Partiti – Del Milan il primo pallone del match.

2′ Tiro di Leao – Conclusione da fuori area dell’attaccante portoghese. Palla larga sul fondo.

4′ Occasione per l’Inter – Perisic punta Dalot sulla sinistra, la sfera giunge verso Lukaku ma è bravo Kjaer ad anticipare l’attaccante belga spedendo la sfera sul fondo.

8′ Tiro di Dalot – Cross dalla sinistra per Dalot, la sua conclusione è però respinta da Skriniar.

13′ Tiro di Ibrahimovic – Splendido cross dalla sinistra del portoghese per Ibrahimovic che di testa conclude però fuori.

17′ Occasione per l’Inter – Sanchez sfugge sulla destra con una giocata su Kjaer che per fermarlo lo stende in scivolata. Ammonizione per il centrale rossonero.

22′ Occasione per l’Inter – Sanchez crossa dalla destra per Lukaku, Romagnoli l’anticipa e libera in fallo laterale.

24′ Tiro di Lukaku – L’attaccante belga riceve palla in area da Darmian, si gira su Romagnoli ma è bravo Tatarusanu a respingere di piede.

26′ Tiro di Perisic – Azione personale dell’esterno croato che conclude di destro, Tatarusanu blocca.

31′ Gol del Milan – Ibrahimovic raccoglie palla da Meité e dopo qualche tentennamento realizza di destro freddando Handanovic con l’aiuto del palo.

Inter Milan 0-1: risultato e tabellino

RETE: 31′ Ibrahimovic

INTER (3-5-2): Handanović; Škriniar, de Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozović, Vidal, Perišić; Lukaku, A. Sánchez. A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Young, Gagliardini, Sensi, Vecino, Eriksen, Lautaro Martínez, Pinamonti. Allenatore: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Dalot, Kjær (20′ Tomori), Romagnoli, Theo Hernández; Meïte, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Kalulu, Calabria, Tomori, Castillejo, Krunić, Hauge, Rebić, D. Maldini. Allenatore: Pioli.

AMMONITO: 17′ Kjaer

ARBITRO: Valeri