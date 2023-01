Conferenza stampa Mkhitaryan: «Voglio vincere il primo trofeo con l’Inter»

Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Supercoppa contro il Milan

COME TI SENTI FISICAMENTE – «Se gioco è perché posso aiutare la squadra, il mister non fa favori per farmi giocare. Se non sono pronto, fresco, non gioco, per il bene della squadra. Cerco di dare il massimo e divertirmi ogni giorni, ogni partita».

PRIMO TROFEO CON L’INTER – «Primo ma non ultimo, spero di giocarne altre con l’Inter, sono contento di aver passato 3 anni alla Roma, ora sono all’Inter, quando sono arrivato ho detto spero di vincere qualcosa con questo club ed è stato così. Ho lasciato un club che amavo ma sono felice di essere qui a giocarmi un trofeo».

