Non si placano le polemiche per i fatti di Inter-Napoli. Il Giudice sportivo ha usato il pugno duro verso i tifosi nerazzurri e i 2 calciatori partenopei espulsi sul campo, Koulibaly e Insigne, ma c’è chi contesta in maniera feroce la conduzione di gara del signor Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo. Fra questi il quotidiano partenopeo “Il Mattino”, che nell’edizione in edicola oggi apre con «Mazzolati», titolo contenente un chiaro gioco di parole.

«Il Napoli beffato nel recupero. L’arbitro Mazzoleni – scrive il quotidiano, usando toni molto duri – si inventa un’ammonizione e caccia Koulibaly». Di spalla non manca anche una critica feroce alle parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo il pareggio della capolista sul campo dell’Atalanta: «Lo sfogo di Allegri è senza vergogna», afferma “Il Mattino” nel Controcampo di Marilicia Salvia.

