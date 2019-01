Inter e Napoli, sentite Maran: «Tecnica e corsa, Barella è la perfezione»

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato del suo gioiello Nicolò Barella, appetito da Inter, Napoli e le grandi di Premier League

Barella, Barella e ancora Barella. Il nome del centrocampista del Cagliari è ormai sulla bocca di tutti, affascinati dal talento e dalla grinta del giovane sardo. Inter e Napoli stanno facendo carte false per averlo, con le sirene inglese che non smettono di suonare. L’allenatore del giovane classe ’97, Rolando Maran, ha parlato su La Gazzetta dello Sport del suo talento: «Nel calcio di oggi, Barella si inquadra alla perfezione. La tecnica deve essere predominante, ma occorre un buon motore. Nicolò unisce tutte e due le cose. Ha l’uno e l’altro, lo trovo eccezionale. Ha un dinamismo fuori dal normale ed è il prototipo del calciatore moderno. Ha davvero tantissime qualità».

Maran prosegue: «Barella può andare ovunque e lo vedrei bene in qualsiasi campionato. Con le sue caratteristiche può stare bene in Inghilterra e in Spagna come qui in Italia. Il giocatore che mi ha colpito di più in questa prima parte di campionato? Mi ripeto, dico nuovamente Barella. Devo ammettere che non mi aspettavo di trovarmi davanti ad un ragazzo così forte. Non ho visto un calciatore così influente in questo campionato».