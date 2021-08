Inter, nuova cessione importante in vista? Barella e Lautaro corteggiati dalle big estere

Dopo le cessioni di Hakimi e Lautaro, l’Inter deve provare a resistere agli assalti per Lautaro Martinez e Barella

L’assedio ai grandi giocatore dell’Inter non è ancora finito. Manca meno di un mese alla fine del mercato e, dopo la cessione di Lukaku e quella di Hakimi, il mercato in uscita nerazzurro dovrebbe essere giunto al termine.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, nulla è ancora deciso. Marotta e Ausilio devono resistere ai continui assalti per i loro gioielli. I due calciatori particolarmente interessanti del momento sono Lautaro Martinez e Nicolò Barella, freschi vincitori rispettivamente della Copa America e dell’Europeo.

Il Tottenham, dopo una prima offerta respinta, potrebbe tornare all’assalto per l’argentino, soprattutto in caso di addio di Kane. Per il centrocampista sardo, invece, il quotidiano segnala interessi non solo da Madrid, ma anche da Monaco sponda Bayern. Nicolò guadagna 2,5 milioni di euro e il discorso sul rinnovo con adeguamento – già in programma -, dovrebbe iniziare solamente a mercato finito.