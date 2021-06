Il Barcellona non cederà Emerson Royal in prestito perché dovrà pagare 9 milioni al Betis. L’Inter studia la strategia

L’Inter è attiva su più fronti in queste prime settimane di calciomercato. Per quanto riguarda il capitolo entrate, il nome più caldo è quello di Emerson Royal. Oggi l’agente del giocatore è andato nella sede dell’Inter per provare a capire se ci sono i margini per un approdo in nerazzurro del brasiliano.

Come riportato da Sky Sport, la trattativa è in salita perché il Barcellona ha un accordo con il Betis: se Emerson dovesse essere ceduto in questa sessione, dovrebbe versare al club di Siviglia almeno 9 milioni. Per questo motivo i blaugrana ne chiedono circa 20-25 all’Inter per lasciarlo partire in tranquillità, assicurandosi un tornaconto. L’ipotesi prestito non è presa in considerazione dal calciatore.