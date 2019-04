Inter, questo Perisic è impresentabile. Match point per la Champions fallito

Finisce senza goal la sfida Champions tra Inter e Atalanta: i nerazzurri ci provano di più, Icardi spreca nel primo tempo

Il calendario offriva all’Inter una ghiotta occasione per allungare ulteriormente sulle dirette concorrenti per la Champions e mettere una serie ipoteca sulla qualificazione nerazzurra. A San Siro invece matura uno 0-0 che serve pochissimo all’Inter e tanto all’Atalanta. I nerazzurri sono un turno più vicini alla Champions, i bergamaschi restano in corsa, nessuna ha fatto il botto. Il ricordo del 4-1 di Bergamo è fresco, quello del 7-1 di San Siro indelebile: ce n’era abbastanza, anche dopo i 4 gol in 15′ dei bergamaschi col Bologna, per aspettarsi fuochi d’artificio. Nulla di tutto questo. 0-0 scialbo.

Scialbo come l’atteso ritorno a San Siro di Icardi. Nessuna esultanza da valutare, contestazione presente, ma nulla che non si sia già visto in passato. Fischi e insulti dalla Curva, applausi e incoraggiamenti dal resto dello stadio. Mauro, disputa una buona partita ma non graffia come a Genova: qualche velo, qualche ottima sponda ma un solo tiro verso la porta di Gollini. Sufficiente comunque la sua prestazione come quella di altri suoi compagni. Tranne Perisic. Il croato ha giocato l’ennesima partita deludente della sua stagione. Svogliato, pigro poco incisivo. Il pubblico (come sempre numerosissimo) di San Siro non gli perdona nulla e piovono fischi. L’obiettivo Champions è sempre lì e servirebbe un suicidio collettivo per non centrarlo ma a fine stagione saranno obbligatorie riflessioni profonde su alcuni elementi della rosa.