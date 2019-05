La stella dell’Everton e del Brasile, Richarlison, interessa ai nerazzurri che sono disposti a mettere Joao Mario nell’offerta

Spunta un nome nuovo per l’attacco dell’Inter. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, i nerazzurri sarebbero interessati alla stella dell’Everton Richarlison. Classe ’97, jolly d’attacco in questa stagione con l’Everton segnato 13 reti in 35 gare. Acquistato due anni fa dal Watford per 12 milioni dalla Fluminense, nell’estate 2018 Richarlison è passato all’Everton per 56 milioni di euro.

Come si evince, non è un obiettivo in saldo, anzi, l’Everton lo valuta più di 65 milioni (Psg e Atletico Madrid hanno già bussato alla porta), ma è un nome che l’Inter ha inserito nella sua lista degli obiettivi. Marotta e Ausilio, tuttavia, potrebbero avere una carta interessante per cercare di abbassare l’esborso economico: Joao Mario è infatti nel mirino dell’Everton e il portoghese ha una valutazione di almeno 20 milioni“.​