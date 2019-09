Inter, Politano carico: «Tutti uniti per far felice il popolo nerazzurro»

Intervistato dai canali ufficiali dell’Inter, Matteo Politano ha parlato a poche ore dall’inizio del match contro la Lazio

Matteo Politano ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter a poche ore dall’inizio della sfida di questa sera contro la Lazio. Le sue parole pubblicate all’interno del Matchday Programme di Inter-Lazio.

EMOZIONE – «È un’emozione indescrivibile, ogni volta. Vedere un ragazzino che indossa la tua maglietta è la massima espressione di quanto sia bello il calcio. Sono loro, i più piccoli, a trasmetterti la voglia di fare questo sport»

CHAMPIONS LEAGUE – «Ho sempre avuto l’obiettivo di arrivare in una grande squadra, disputare la Champions League e lottare per il campionato. Il segreto? Allenarsi provando a migliorarsi sempre. Abbiamo un pubblico straordinario. La scorsa stagione ci ha spunto verso i nostri traguardi»

CONTE – «Ora è arrivato Conte, uno che vuole sempre vincere. E poi ci sono i nuovi compagni con la loro esperienza e la loro cultura di gioco, in un gruppo in cui si lavora tanto e con serenità. Siamo tutti uniti per far felice il popolo nerazzurro»