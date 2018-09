Il difensore brasiliano Miranda non ha ancora rinnovato con i nerazzurri e i Dragoes potrebbero farsi sotto per bloccarlo in vista di giugno

Domani, nel big match d’esordio in Champions League contro il Tottenham, Spalletti potrebbe schierare per la prima volta Miranda insieme a Skriniar e De Vrij. Il brasiliano, dopo essere stato titolare inamovibile l’anno scorso, viene da ben 3 panchine consecutive. La gara con il Sassuolo è stata l’unica giocata fin qui dall’ex Atletico Madrid, peraltro in occasione di un infortunio di Skriniar, e non per scelta tecnica. E le voci di un addio si fanno sempre più forti con il rinnovo che tarda.

Sembra infatti che dopo le proposte estive, il Porto si sia ancora una volta fatto avanti per il centrale classe ’84. Miranda ha il contratto in scadenza a giugno, e i portoghesi potrebbero prenotarlo a gennaio per acquistarlo in estate a parametro zero. Ma i nerazzurri sembrano essersi accorti in questo difficile inizio di campionato dell’importanza del giocatore, motivo per cui i discorsi di rinnovo sono ripresi. Ma ancora non c’è nessun accordo, e il rischio di perdere il brasiliano è concreto. Chissà cosa decideranno i nerazzurri e soprattutto chissà se Miranda alla fine sceglierà un ruolo da comprimario per i suoi ultimi anni di carriera.