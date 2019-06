Inter, possibile rinnovo per la stellina Pinamonti: i dettagli

Andrea Pinamonti potrebbe lasciare l’Inter ma prima dell’addio potrebbe firmare il rinnovo con i nerazzurri

L’Inter pensa al rinnovo del contratto per Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 piace a tanti club e potrebbe andare via ma prima della cessione (in prestito o con recompra) i nerazzurri potrebbero blindare l’attaccante.

Secondo Sportitalia, l’Inter potrebbe prolungare il contratto del giovane calciatore, attualmente in scadenza fra due anni. Un segnale importante da parte del club al giovane bomber.