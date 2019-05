L’Inter ha programmato un’altra amichevole estiva: giocherà contro il Psg il 27 luglio a Macao per il Summer Tour 2019

La stagione deve ancora terminare ma l’Inter sta già programmando la sua tournée estiva. Molte sono le amichevoli in programma e i tornei da giocare. Dopo l’International Champions Cup, i nerazzurri saranno impegnati anche nell’International Super Cup, il 27 luglio al Macau Taipa Sports Center.

In quell’occasione, l’Inter sfiderà il Paris Saint-Germain. Ecco le parole rilasciate sul sito dell’Inter riguardanti il Summer Tour 2019: «La tappa di Macao della International Super Cup si inserisce nel Tour nerazzurro asiatico e ribadisce, ancora una volta, il fortissimo legame di FC Internazionale Milano con la Cina. Sul territorio asiatico Inter ha fatto crescere il proprio brand in maniera esponenziale, valorizzando un percorso che con l’arrivo del gruppo Suning sta permettendo all’Inter di rendere ancora più speciale la sua presenza in Oriente».

«L’Inter è stato uno dei primi club stranieri ad aver visitato la Cina. Nell’anno del 20esimo anniversario del ritorno di Macao alla Cina FC Internazionale Milano ha l’onore di aver ricevuto l’invito da Kaisa Culture & Sports Group, organizzatrice dell’evento, a partecipare alla International Super Cup. La sfida con il PSG sarà uno spettacolo sportivo per tutti gli abitanti di Macao e in particolare per i tantissimi tifosi nerazzurri presenti in Cina».