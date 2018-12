Inter-Psv, il club nerazzurro: «Vogliamo un San Siro stracolmo»

L’Inter chiama a rapporto la sua gente. L’11 dicembre, a San Siro, arriverà il Psv Eindhoven e ci sarà bisogno di San Siro

L’Inter pensa già alla ChampionsLeague. I nerazzurri scenderanno in campo venerdì prossimo all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus in un atteso big match ma i pensieri nerazzurri viaggiano più in là, alla determinante sfida di Champions League in programma l’11 dicembre contro il Psv. La notte della verità per la squadra di Luciano Spalletti, un appuntamento da non fallire. Una gara da vincere, con un orecchio al Camp Nou di Barcellona, dove sarà necessario che il Tottenham non vinca in casa di Messi e compagni. La società nerazzurra, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha chiamato a raccolta tutto il suo popolo.

Ecco la nota ufficiale dell’Inter in vista della gara di Champions League contro il Psv Eindhoven, già eliminato dalla Champions: «Sarà la partita decisiva: 90′ per continuare il nostro cammino in Europa. Servirà un San Siro stracolmo per spingere la squadra oltre l’ultimo ostacolo. L’atmosfera sarà quella delle grandi occasioni, siamo già pronti per cantare insieme sulle note dell’inno della Champions League. Vi aspettiamo martedì 11 dicembre alle 21:00 per riempire San Siro: ancora una volta sarà uno spettacolo».