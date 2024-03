Inter, due rientri in vista tra i neroazzurri: sorride Inzaghi

Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo: due elementi della rosa torneranno ben presto a disposizione: le ultime

Simone Inzaghi può contare su due giocatori in più in vista dei prossimi impegni, a partire dalla sfida contro l’Empoli in programma lunedì 1 aprile.

Carlos Augusto e Stefano Sensi sono rientrati in gruppo dopo i rispettivi problemi fisici. Dunque si possono tranquillamente considerare a disposizione del tecnico dell’Inter.