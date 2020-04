Inter, ritorno di fuoco: il nuovo piano di Conte per la Serie A

Tredici gare senza sosta obbligano l’Inter a varare una nuova strategia: il piano del tecnico Conte

L’Inter sogna il ritorno in campo per concludere quanto iniziato in estate con l’avvento di Antonio Conte, capace di ridare entusiasmo alla piazza e restare a lungo nei piani alti della classifica.

Il tecnico nerazzurro dovrà prepararsi a tredici gare ravvicinate (senza considerare Europa League e Coppa Italia). Il nuovo piano prevede l’inserimento continuo di Alexis Sanchez al posto di Romelu Lukaku, una staffetta Barella-Sensi e l’instancabile apporto di Marcelo Brozovic.