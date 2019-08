Inter e Verona sono al lavoro per chiudere l’operazione che porterà Eddie Salcedo all’Hellas: le ultime sulla trattativa

Come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe vicina l’intesa tra Hellas Verona e Inter per il passaggio di Eddie Salcedo in Veneto.

Le parti sono al lavoro per chiudere l’operazione entro martedì 27 agosto. L’attaccante classe 2001 di proprietà della società nerazzurra dovrebbe trasferirsi in gialloblù con la formula del prestito.