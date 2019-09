Inter, Sanchez ripensa all’esperienza al Manchester United: «Non giocavo e non so perché: chiedete al tecnico…»

Sanchez si volta indietro. E, da nuovo giocatore dell’Inter, torna a parlare della sua ultima stagione al Manchester United. «Sono molto contento di esser andato ai Red Devils, l’ho sempre detto. Lo United è il club più vincente d’Inghilterra. Quando sono andato all’Arsenal è stato fantastico, perché lì ero felice, ma il Manchester stava crescendo e lì vincere tutto. Non mi pento di averlo fatto».

Poi i dettagli sulle ultime stagioni, avare di gioie. «Ero contento allo United, ma ho sempre detto anche ai miei amici di voler giocare. Se mi avessero fatto giocare, avrei dato il mio meglio. A volte ho disputato 60′ e poi non ho giocato nella gara successiva. E non sapevo il perché. Ora mi sento bene, penso di aver fatto bene anche in Copa America. Poi non aver giocato è dipeso dall’allenatore: dovete chiedere a lui il perché, non a me».