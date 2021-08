Inter, Sensi: «Contento per il gol, prestazione che ci serviva»

Stefano Sensi, autore del 3 a 0 nell’amichevole di oggi con la Dinamo Kiev, ha parlato così ai microfoni di Inter Tv

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv in seguito all’amichevole contro la Dinamo Kiev in cui è anche andato in rete, il centrocampista Stefano Sensi ha parlato così del match e non solo:

PRESTAZIONE – «Sono molto contento per il gol e per l’assist, ma soprattutto per la squadra e la prestazione. Manca poco all’inizio del campionato e la prestazione era quello che ci serviva».

BILANCIO – «Il bilancio è sicuramente positivo, anche se l’importante è però non tanto vincere ma mettere intensità, il lavoro che facciamo in allenamento metterlo in partita. Siamo riusciti a fare buone cose ma dobbiamo migliorare in altre. Il punto di partenza è però buono».

GENOA – «Tutti vogliono partire bene in campionato, sia noi che il Genoa. Abbiamo una settimana e dobbiamo concentrarci al meglio».

