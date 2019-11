Inter, senti Rakitic: «Mi sento triste, ho dato tanto al Barça ma…»

Ivan Rakitic è ai margini del Barcellona e non nasconde la sua delusione: «Ho dato tantissimo al Barça, sento di essere ancora al top»

Vita non facile per Ivan Rakitic al Barcellona. L’obiettivo di mercato dell’Inter per gennaio ha trovato pochissimo spazio in questa stagione “chiuso” da Vidal, De Jong, Busquets e Arthur. Il croato si è sfogato così a Universo Valdano’ su ‘Movistar’.

«Capisco e rispetto le decisioni dell’allenatore, del club o di chi sono. Ho dato tantissimo in 5 anni al Barcellona, e voglio continuare. Ho 31 anni, non 38, e sento di essere ancora nel mio miglior momento. Come si sente mia figlia quando le rubano un gioco? Triste. Io mi sento allo stesso modo. Mi hanno portato via il pallone e mi sento triste»