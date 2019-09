Youth League, Inter Slavia Praga 4-0: cronaca e tabellino

Allo Stadio Breda la prima giornata di Youth League tra Inter e Slavia Praga: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

La Primavera di Armando Madonna si prepara a debuttare in Youth League. Prima giornata che si giocherà allo stadio Breda di Sesto San Giovanni e che metterà di fronte Inter e Slavia Praga.

Sintesi Inter Slavia Praga

Fischio d’inizio – Si parte allo stadio Breda di Sesto San Giovanni

4′ Chance Ntube – Il centrale nerazzurro colpisce di testa a occhi chiusi, a un passo dalla riga, sprecando tutto

25′ Salvataggio di Kinkoue – Il difensore dell’Inter allunga la gamba e stoppa un’imbucata pericolosa di Joao Felipe

29′ Gol Esposito – Il classe 2002 aggancia bene in area, scarta il diretto marcatore e buca Surovcik beffandolo con un tiro sotto le gambe.

34′ Occasione Vergani – Il nerazzurro gira di prima sul cross di Gianelli ma incontra la deviazione provvidenziale di un uomo in biancorosso

45′ Inizia la ripresa – Si riprende a giocare al Breda

57′ Calcio di rigore per l’Inter – Stetka, nel tentativo di contendere palla a Vergani, lo atterra in area.

58 ‘ Gol Esposito – Sul dischetto si presenta Esposito che non sbaglia

68′ Occasione Schirò – Assist di Esposito che imbuca per il capitano nerazzurro il cui tiro viene parato dal portiere in uscita

78′ Gol Oristanio – L’Inter cala il tris con un bel tiro da fuori area di Oristanio che si infila nell’angolino basso della porta

85′ Espulso Hosek – Doppio giallo per il numero 8 ceco, intervenuto in ritardo su Colombini.

90′ Calcio di rigore per l’Inter – Vincour atterra Colombini in area, altro calcio di rigore per i nerazzurri

90′ Gol Vergani – Vergani realizza dal dischetto

Migliore in campo – Esposito

Inter Slavia Praga 4-0 tabellino

MARCATORI: 29′ 59′ Esposito, 78′ Oristanio, 90′ Vergani

INTER (3-5-2): Pozzer; Kinkoue, Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli (84′ Vaghi), Agoume, Schirò (75′ Oristanio), Burgio; Vergani, Esposito (75′ Fonseca). A disp. Stankovic, Colombini, Attys,, Squizzato. All. Madonna.

SLAVIA PRAGA (4-1-4-1): Sirotník (5′ st Surovcik); Hošek, Vincour (C), Štětka, Kosek; Vít (60′ Zinhasovic); Douděra, Vaněk, Červ, Silva Estevam Aguiar (1′ st Zeronik), Toula. A disp. Surovcik, Barta Alijagic, Matjs, Kristan. All.Hyský

ARBITRO: Birsan

AMMONITO: Esposito

ESPULSO: Hosek

Inter Slavia Praga le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Pozzer; Kinkoue, Ntube, Pirola; Persyn, Gianelli, Agoume, Schirò (C), Burgio; Vergani, Esposito. All. Madonna.

SLAVIA PRAGA (4-1-4-1): Sirotník; Hošek, Vincour (C), Štětka, Kosek; Vít; Douděra, Vaněk, Červ, Silva Estevam Aguiar, Toula. All.Hyský