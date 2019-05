Inter: Spalletti, non sottovalutare l’Empoli. Ora vale quanto i nerazzurri

L’Inter si gioca la Champions League contro l’Empoli, in cerca della salvezza. Ecco perché sottovalutare i toscani può essere fatale

Due obiettivi diversi, stesso destino: Inter e Empoli si affrontano per giocarsi rispettivamente l’accesso alla Champions League e la salvezza in Serie A.

I toscani non vanno affatto sottovalutati: i nerazzurri dopo il derby contro il Milan (metà marzo) hanno totalizzato 13 punti in campionato, proprio come la squadra di Andreazzoli. Che non vuole proprio saperne di vanificare gli sforzi fatti per evitare la retrocessione.